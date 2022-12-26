السيسى: حريصون على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن افتتاح مصنع الأاسمدة الآزوتية، فى الربع الأول من العام المقبل 2023، مشيرا إلى أنه كان مقرر بدء العمل فيه هذا الشهر، وتأخر نتيجة الظروف التى يشهدها العالم.





جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة بحضور بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وأوضح أن المصنع من المقرر أن ينتج 700 ألف طن أسمدة آزوتية، متابعا: "بقول للمزراعين لو الأسعار بتاع الغاز التى تدخل فى صناعة الأسمدة بيتم تسعيرها بالأسعار العالمية السعر هيختلف تمامًا"، مردفا: "حريصون على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة".

وأردف:"لو وزير البترول قال لن أعطى مصانع الأسمدة بالثمن الحالى وعايز ضعف الرقم.. مين هيستحمل؟ الطن بدل ما بـ 6 يكون بـ 12 أو بـ 18".

وأكمل: "المزارع لو حصل على السماد بسعر عالى هيرفع السعر على المنتجات، والمواطن هيلاقى الأسعار غالية، والمنتجات الزراعية تزيد مرتين تلاته.. مين يستحمل دا؟