الوزراء: إفراجات بـ5 مليارات دولارات لبضائع بالموانئ

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الجهود الحكومية المتواصلة، خلال الفترة من 1 إلى 23 من شهر ديسمبر الحالى، نجحت فى الإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة بالموانئ، من أصل بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت، ليُصبح المتواجد الآن بضائع قيمتها 9.5 مليارات دولار فقط من ضمنهم 3.4 مليار دولار بضائع سيعاد تصديرها للخارج، لتصبح القيمة الفعلية للسلع المطلوب تدبير موارد للإفراج عنها، وفقًا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، نحو 6 مليارات دولار فقط، وسيتم الانتهاء من الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة تباعًا.

وأكد السفير نادر سعد أن هذه الإفراجات دليل على أن الحكومة لديها ما يكفى من العملة الصعبة ما مكنها من التدخل لاتخاذ إجراءات لإتمام هذه العمليات فى فترة وجيزة، وقد أحدثت تلك القرارات صدمة للسوق الموازى وكبدت المضاربين على الدولار خسائر كبيرة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لخطة الإفراج عن البضائع فى الموانئ المختلفة، بهدف الإسراع بتوفير السلع المختلفة فى الأسواق، على أن تكون الأولوية فى الإفراج للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

وفى سياق متصل، أوضح السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركى للبضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالى سيحدث توازن فى الأسعار، كما توقع الدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية أن تساهم تلك الإفراجات فى استقرار الأسعار فى غضون ثلاثة أسابيع من الآن كحد أقصى على أن تبدأ الأسعار فى الانخفاض تدريجيًا خلال الأسبوعين المقبلين.

وفى إطار الخطط المقترحة للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات لعقد مؤتمر موسع للترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل، لأجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات، ووجه رئيس مجلس الوزراء ببدء الإعداد لخطة "طرق الأبواب" للصناديق الاستثمارية الكبرى، وكبريات الشركات العالمية، وكذا كبار المستثمرين الأجانب؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأوضح التقرير أن مصر ضمن الدول الأعلى استقبالًا لتحويلات العاملين بالخارج، حيث جاءت فى المركز الخامس عالميًّا فى آخر تقديرات عام 2022؛ ومن المتوقع أن تسجل 32 مليار دولار، كما جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالى 100 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ60 مليار دولار، والصين بـ51 مليار دولار، ثم الفلبين بإجمالى 38 مليار دولار.

وأكد التقرير أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على أجندة اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تابع بالأمس الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، ومنها موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا الأعمال بالأحياء السكنية، كما تابع المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى اللائق بالقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية فى منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع "ممشى أهل مصر" على ضفتى كورنيش النيل، امتدادًا من كوبرى إمبابة إلى كوبرى تحيا مصر شمالاً، ومن كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل جنوبًا.

وتطرق التقرير إلى موجة الطقس البارد التى ضربت أمريكا الملايين ليقضى المواطنون الأمريكان عيد الميلاد تحت حصار الجليد، حيث تسببت موجة طقس عاتية ضربت أمريكا الشمالية، وتمت تسميتها بالإعصار القنبلة، فى إلغاء آلاف من الرحلات الجوية، وانقطاعات فى الكهرباء، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، واقترب الطقس فى بعض الولايات من -45 درجة مئوية.