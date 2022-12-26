ملف لكل فتاة.. توجيهات مهمة من وزير الصحة فى ملف القضية السكانية

جدة - نرمين السيد - بدأ الاجتماع، باستعراض ما جرى تفعيله من توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية.

كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمساهمة المجتمع المدنى فى مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى التوصيات التى جرى مناقشتها تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكانى، سواء على مستوى السياسات أو الخطط أو التنفيذ.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد الدور الأصيل للمجلس القومى للسكان، فى التنسيق بين الجهات الشريكة فى تنظيم الأنشطة التى تجرى فى مجال العمل السكانى من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أو الرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقا لرؤية موحدة.



وتابع أن التوصيات تضمنت أيضا مقترح إضافة محتوى فى المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسى المقبل.

وقال إن الاجتماع ناقش توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع فى تفعيل القوانين التى تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التى تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفى، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم فى الحصول على بيانات محدثة أولا بأول، لدعم اتخاذ القرارات.

وذكر أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التى سيتم تناولها بشأن القضية السكانية، وفقا لبحوث ميدانية، لكى تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف.

كما وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومى للسكان، قرارا يتضمن توحيد جميع مواد البرامج التدريبية التى يجرى تناولها فى التوعية بالقضية السكانية، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين.

وأشار إلى أن الوزير وجه – أيضا- برفع توصية إلى مجلس الوزراء بوضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يجرى تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع، وتعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى التعامل مع القضية السكانية.

وأورد أن الوزير شدد على أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومى للسكان، وفقا لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية، مشددا على أهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم فى دعم عمليات اتخاذ القرارت، منوها بأهمية العمل المؤسسى فى التعامل مع القضية السكانية، لتحقيق النتائج المرجوة فى التنمية المستقبلية.