تيار الحكمة العراقى يثمن موقف الرئيس السيسى الداعم لأمن البلاد

جدة - نرمين السيد - وشدد على عمق العلاقة التاريخية التى تربط البلدين، مبينا أن العلاقة إسلامية وعربية وحضارية وقواسم مشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الحكيم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، والوفد المرافق الذى يزور العراق حالياً، مثمنا حضورهم الميدانى فى العراق للاطلاع على الواقع العراقى عن قرب، داعيا إياهم إلى نقل الحقيقة عن العراق وعن الحياة اليومية التى غالبا ما يظلمها الإعلام بنشر السلبيات وتجاهل كل الإيجابيات.

تناول الحكيم -خلال اللقاء- طبيعة تطورات المشهد السياسى فى العراق وكيف تجاوز العراق الانسداد السياسى الذى أمتد لأكثر من عام، موضحا أن العراق يعيش تجربة سياسية تتراكم فيها الإيجابيات ويرتفع فيها مستوى النضج السياسى على مستوى القوى السياسية ومؤسسات الدولة.

واستعرض طبيعة مقومات النجاح التى تمتلكها الحكومة العراقية كالوفرة المالية النسبية وكذلك الاستقرار الأمنى بعد هزيمة الإرهاب والثقل النيابى الداعم للحكومة وكذلك شخص رئيس الوزراء باعتباره متدرجًا إداريًا وشخصية تتصف بالنزاهة ونظافة اليد.

وأكد أن العراق قاتل الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم ولولا تضحيات العراقيين لكان الإرهاب قد تغول فى أكثر من منطقة، مبينًا أن خسارة الإرهاب لبيئته الحاضنة كان أهم مقومات الاستقرار فى العراق، لافتًا إلى أن الإرهاب لا يمثل اليوم تهديدًا عسكريًا إنما هو تهديد أمنى.

ودعا الحكيم إلى إدامة خطاب الاعتدال والتسامح والتعايش وتقبل الآخر، مبينا أن البلدين العراق ومصر يمتلكان مؤسسات رائدة فى هذا المجال بحكم وجود النجف الأشرف والأزهر الشريف وما يمتلكانه من ثقل حضارى وإسلامى، مشيرًا إلى واقع الحريات فى العراق، حيث قال "إن الحريات مكفولة دستوريًا وتكاد حرية التعبير فى العراق على مستوى الأفراد والصحفيين والمؤسسات الإعلامية أن تكون تجربة رائدة فى المنطقة".

وفى نفس الإطار ثمن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، خلال لقائه الوفد الإعلامى، موقف مصر حكومةً وشعبًا فى دعم العراق، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقى المصرى بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام فى تعزيز هذا التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين.

وعبَّر الوفد المصرى عن شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال فى بغداد، مؤكداً دعمه الإعلامى للعراق واستقراره وازدهاره، وأشار كرم جبر إلى أنهم سيكونون رسل السلام والمحبة بين البلدين الشقيقين، ومن أجل وحدة الصف العربى.