الرئيس يفتتح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد بأبورواش (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.





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