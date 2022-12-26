بمشاركة 40 جامعة.. «الإسكندرية» تحتل المركز الأول فى بطولة الشطرنج الخاطف

جدة - نرمين السيد - أُقيمت بطولة الشطرنج الخاطف للجامعات والمعاهد العليا المصرية بجامعة المنوفية، بمشاركة 40 جامعة، بإجمالى 80 طالبًا و24 طالبة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتى:





نتائج الفردى طلبة: المركز الأول: الطالب/ أحمد أحمد فؤاد، جامعة الإسكندرية. المركز الثانى: الطالب/ آدم محمد فوزى، جامعة الإسكندرية. المركز الثالث: الطالب/ آدم محمد قنديل، جامعة القاهرة. نتائج الفردى طالبات: المركز الأول: الطالبة/ جومانا قنديل، جامعة حلوان. المركز الثانى: الطالبة/ مارى وجيه، جامعة أسيوط. المركز الثالث: الطالبة/ منال ثابت، جامعة أسيوط. نتائج الفرق طلبة: المركز الأول: جامعة الإسكندرية أحمد محمد فؤاد، آدم محمد فوزى المركز الثانى: جامعة القاهرة آدم قنديل، أحمد فهمى أحمد. المركز الثالث: جامعة عين شمس خالد محمد محمد، أسامة شعبان. نتائج الفرق طالبات: المركز الأول: جامعة أسيوط مارى وجيه موسى، منال ثابت. المركز الثانى: جامعة حلوان سيفانا نبيل فهمى، جومانا قنديل. المركز الثالث: جامعة القاهرة شيرين كمال، سيمون رفعت موريس. وأُقيمت البطولة بإشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، ووائل جمعة مشرف البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد شاهين مدير رعاية الشباب بجامعة المنوفية، والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى بجامعة المنوفية، والكابتن محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعى بجامعة المنوفية، ومعتز صادق مسئول النشاط الرياضى بجامعة المنوفية.

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