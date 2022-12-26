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السيسى يصل مقر افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية بالجيزة

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أحمد حمدى 2022-12-26 09:55 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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