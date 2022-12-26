تعطيل الدراسة اليوم فى 4 مراكز بالبحيرة بسبب حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - قررت الدكتورة نهال بلبـع، نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة اليوم الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، بنطاق ٤ مراكز بالمحافظة.





وجاءت المناطق هى «رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار»، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب. ووفقا للقرار يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

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