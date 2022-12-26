نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "فى اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان.. الرئيس يوجه: إتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز فى الحى السكنى R3، وفى إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومى فى العاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية".

وتحت عنوان "الرئيس يتابع نتائج زيارة الوفد الوزارى لتنزانيا والمشروعات القومية للإسكان"، أبرزت كذلك صحيفة "الأخبار" ما تم خلال اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الاجتماع شهد عرض الدكتور عاصم الجزار لنتائج زيارة الوفد الوزارى المصرى مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيسهم فى توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، وبقدرة 2115 ميجا وات.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، والذى يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه الرئيس السيسى بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة.

وتحت عنوان "لتوفير مستلزمات الإنتاج واحتياجات شهر رمضان.. مدبولى: خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ"، أبرزت صحيفة "الأهرام"، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولى أمس، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول البنك المركزى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وأشارت "الأهرام" إلى تشديد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال جميع أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتحت عنوان "الزراعة: ضخ السلع والمنتجات فى 273 منفذا ثابتا ومتنقلا للوزارة بأسعار مخفضة"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشارت "الجمهورية" إلى توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى المناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، وكذلك المنافذ الثابتة فى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.

وتحت عنوان "إحالة تعديات قانون العقوبات لـ(التشريعية).. (الشيوخ) يوافق على إنشاء صندوق مصر الرقمية"، أبرزت صحيفة "الأخبار" موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والمحال من مجلس النواب.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

وتحت عنوان "المركزى: الإعفاء من رسوم التحويلات عبر منظومة المدفوعات اللحظية"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على القرارات التى أصدرها مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة حسن عبدالله، لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأوضحت "الأهرام" أن القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتى تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكى» بالجنيه المصرى، ويمتد سريان القرارات التى تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.

وأضافت الصحيفة أن القرارات تتضمن كذلك إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية ــ التى تم إطلاقها فى أبريل 2022 ــ من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التى يرعاها البنك المركزى المصرى لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه فى السياق نفسه، قرر مجلس إدارة البنك المركزى إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى ترغب فى تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع فى استخدام الخدمات المالية الرقمية.