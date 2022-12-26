تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة التى تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على شمال سيناء، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة التى قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.
كما تتهيأ فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية
شمال غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 20 14
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 15
كفر الشيخ 19 14
المنصورة 20 14
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 13
السويس 20 14
الزقازيق 20 14
شبين الكوم 20 14
طنطا 19 14
شلاتين 25 15
الإسكندرية 19 14
العلمين الجديدة 18 14
وادى النطرون 19 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 19 08
العريش 20 14
رفح 19 15
الطور 23 13
كاترين 16 04
رأس سدر 22 15
نخل 18 07
طابا 17 13
نويبع 18 13
حلايب 22 18
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 14
مرسى علم 24 16
الفيوم 20 11
بنى سويف 20 11
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 21 10
قنا 22 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 10
الوادى الجديد 23 08
أبوسمبل 22 10
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 23 17
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