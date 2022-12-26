وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير عبر تويتر:" ‏يسرنى أن أهنئ قداسة البابا تواضروس وكل أشقائنا المصريين بعيد الميلاد المجيد سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .. وكل عام ومصر وأهلها جميعا بكل خير .

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات اليوم الأول للأسبوع الدعوى من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، بعنوان (من أسماء الله الحسنى.. الرقيب)، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وحاضر فى الفعاليات الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا سابقًا، و الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم لها الدكتور أحمد القاضى المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الدكتور أحمد نعينع، والمبتهل الشيخ شريف خليف، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ أحمد محمود محمد على مدير عام إدارة وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأعرب الدكتور عبد الله النجار -فى كلمته- عن سعادته بمشاركته فى هذا المنهج الذى اختطه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذى لا يدخر جهدًا فى الارتقاء بالدعوة، وإظهارها فى أحسن صورة تليق بمصرنا الحبيبة.