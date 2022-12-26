أسامة الأزهرى عن حمله على الأعناق بإندونسيا: مشاعر حب موجهة إلى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن رحلة إندونسيا جزء من رحلات كثيرة قام بها هذا العام 2022، إذ أنه هناك رحلات أخرى إلى بريطانيا وإلى الفاتيكان وغيرها من الأماكن.

وأوضح الأزهرى، أنه يعتبر نفسه ممثلا عن مصر والشعب والمصرى والأزهر الشريف، واستقباله فى إندونسيا كان عبارة عن مشاعر حب موجهة إلى مصر.

وتابع: "تفاجئت بالاستقبال الحافل فى إندونيسيا ولم أتوقع حملى على الأعناق، وحملى على الأعناق فى إندونيسيا مشاعر موجهة إلى مصر وليس شخصى، ورحلة إندونيسيا تعد ختام رحلات حول العالم".

وكانت نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، فيديو خلال جولة له من جولاته فى رحلة إندونيسيا الشهر الماضي.

وخلال الفيديو ظهر مئات الإندونيسيين يستقبلون الدكتور أسامة الأزهرى استقبال خاص فى مشهد كبير واصطفوا على جنبات الطريق، وزينوا الشوارع المرحبة به بالورود والهتافات، وجهزوا موكبا وحملوه على الأعناق.