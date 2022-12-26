الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان لها، إنه سقطت أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة كانت رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قلت حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأكدت أنه من المتوقع اليوم أن يستمر فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وأشارت إلى أنه تقل حدتها لتصبح خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناه ،تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

واختتمت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى ٢٠ درجة مئوية.