تراكم أمطار غزيرة على طريق الواحات فى أكتوبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانحرفت السيارات والأتوبيسات فى مناطق عدة بالطريق، مما أسفر عن ظهور كثافات مرورية أدت إلى شلل بحركة المرور. ودفعت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة بالخدمات التى انتشرت على طول الطريق لسحب الاختناقات المرورية أمام حدائق الأهرام، فيما انتقل عدد من الأوناش لسحب السيارات التى تعطلت نتيجة غمرها فى الماء. وقالت محافظة الجيزة إنه يتم حاليا رفع آثار الأمطار من على جانبى طريق "الزعفرانة - رأس غارب"، وذلك لعبور المركبات العالقه بالطريق بسبب الأمطار.

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