الحكومة: فتح معارض «أهلا رمضان» أول يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات تلفزيونية، أن الفترة بين 1 و23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عن نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وأوضح أن حجم البضائع المتبقية فى الموانئ حتى اليوم، يبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت بإجراءات قوية لتوفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع فى الموانئ، وأنه تم وضع جدول زمنى للإفراج عن البضائع المتبقية فى الموانئ تقريبا.

وقال السفير نادر سعد إن كل من استغل أزمة الدولار فى الفترة الماضية خسر، مشيرا إلى أن نقص العملة أدى إلى أزمة فى بعض السلع لكن الدولة نجحت فى تجاوزها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى سعر الدولار فى السوق الموازية.

وحول معارض "أهلا رمضان"، كشف السفير نادر سعد، أن معارض أهلا رمضان كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع واحد فقط، وتقرر فتح هذه الشوادر، بداية من أول يناير المقبل فى عموم المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق للمواطنين.

وأضاف أن هذا القرار جاء لدعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الحالية لتوفير احتياجاته من السلع، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة فى مخزون الدولة من أى سلعة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعطى المتاجر مهلة لمدة أسبوعين من أجل وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر، مبينا أن هذا الأمر يساهم فى القضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع.