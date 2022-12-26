محافظ الجيزة يقود عمليات شفط المياه فى طريق الواحات بـ6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والأحياء والمراكز وأجهزة المدن المجاورة، بالتعاون والدفع بفرق الشفط والمعدات، بكامل طاقتها لسرعة السيطرة على تجمعات المياه الكثيفة وشفطها. كما شدد على ضرورة التعاون مع قطاع أمن الجيزة وإدارة الحماية المدنية وإدارة مرور الجيزة؛ لتعيين الخدمات المرورية بالاتجاهين، لتيسير حركة سير المركبات، مع الاستعانة بالأوناش والمعدات اللازمة للتعامل مع أى أعطال للسيارات.

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