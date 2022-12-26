الأوقاف: أكثر من 1600 طن لحوم إجمالى توزيعات مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف -فى بيان مساء اليوم الأحد- أنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم توزيعه منذ إطلاق المشروع، أكثر من سبعة آلاف طن من لحوم الأوقاف.
وأفادت الوزارة بأن أكثر من مليون وستمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، استفادوا من المشروع خلال عام 2022.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها أطلقت مشروع صكوك الإطعام فى شهر فبراير من العام الجاري، بهدف توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.
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