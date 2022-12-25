بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والمعاهد الأزهرية في 4 مراكز بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 26 ديسمبر 2022 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، "طلاب ومعلمون" بنطاق 4 مراكز بالمحافظة وهى:- رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار.

وقررت نائب محافظ البحيرة استثناء القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات من قرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين، يأتي ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وكانت مراكز ومدن محافظة البحيرة تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة وخاصة المدن الشمالية وهي المحمودية ورشيد وإدكو وأبو حمص وكفر الدوار، فيما دفعت الوحدات المحلية بمعداتها لشفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور، وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، ووجهت نائب المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد التام.

وكلفت أيضا بالمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وأسفلها وخاصة على الطريق الدولي الساحلي والزراعي، وتمركز المعدات والفرق بكافة القطاعات الجاري بها أعمال الرصف خاصة بمناطق نفق شبرا بدمنهور مع التأكيد على انتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف الصحي وتوافر مصادر الكهرباء اللازمة لها، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يشار إلى أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار.