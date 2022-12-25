محافظ قنا: مخزون السلع الغذائية آمن ومراقبة للأسواق على مدار اليوم

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن جميع السلع الغذائية والأساسية متوفرة وبكميات كبيرة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية.





جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التى أجرها المحافظ، اليوم الأحد، لعدد من السلاسل التجارية والأسواق بمدينة قنا للتأكد من إعلان الأسعار الاسترشادية بصورة واضحة على السلع الغذائية، والاطمئنان على عدم استغلال التجار للمواطنين.

يأتى ذلك بالإضافة إلى متابعة أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة المحتكرين للسلع الغذائية والأساسية ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا خلال جولته، لعدد من المواطنين واطمئن منهم على مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبه لكافة الفئات المجتمعية ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاة فى الأسعار.

وأكد أن الدولة حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين، وأنها ستتعامل بشكل حازم حيال أى ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومى على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمر يوميا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات والفاكهة للتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

يذكر أن محافظ قنا كان قد أعلن عن تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعى إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرا عليهم، وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار للسيطرة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.