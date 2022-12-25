التنمية المحلية: غرفة عمليات على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عملية سحب تجمعات المياه من شوارع محافظات الوجه البحري والإسكندرية مستمرة، مضيفا أن هناك تجمعات المياه خفيفة بمدينة 6 أكتوبر ووزارة الإسكان تتعامل على شفط المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك نشاط للرياح فى عدد من محافظات الوجه البحرى، ونعمل على استمرار رفع تجمع مياه الأمطار بكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة.

وتابع أن هناك أمطار متوسطة على مدينة رشيد ودمياط أدى الى تجمعات المياه وجاري سحبها، مضيفا أن هناك أمطار خفيفة على جنوب الجيزة ولا يوجد تجمعات لمياه الامطار هناك.

وأوضح أن هناك أمطار خفيفة على عده مدن بمحافظة القليوبية، وكذلك أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية بالقاهرة، مضيفا أن غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة فى وزارة التنمية المحلية لرفع تجمعات المياه فى الشوارع.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك بطئ فى عدد من الشوارع الجانبية، ولكن لا يتم توقف الحركة نهائية، مضيفا أن ارتفاع منسوب المياه من 30 لـ50 سنتيمتر فى عدد من الشوارع، مؤكدا أن كميات الأمطار غزيرة سقطت على عدة مناطق بالإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع إيمان الحصرى، أن لم يتم تعطيل شارع واحد فى الإسكندرية رغم الأمطار الغزيرة، لافتا إلى أننا نعمل على مشروع ضخم بالإسكندرية لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل حالة الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة، اليوم الأحد، وجهود رفع الأمطار التي تراكمت في بعض المناطق.