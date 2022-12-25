مطران القدس يرأس جنازة القمص ساويرس مرقس بكنيسته فى الظاهر

جدة - نرمين السيد - صلى صلوات التجنيز من أساقفة الكنيسة، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من الآباء كهنة القاهرة وبعض الإيبارشيات. وشهدت الجنازة مشاركة شعبية كبيرة امتلأت بهم كل أرجاء الكنيسة وامتد تواجدهم إلى خارجها.

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