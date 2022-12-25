أسيوط تفعل 16 مركزا تكنولوجيا لتلقى طلبات تراخيص المحال العامة

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بكل المراكز والأحياء لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم، خاصة مع استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة.





وأضاف المحافظ، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم الأحد، أن ذلك الإجراء يأتى تزامنا مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

وتابع عصام سعد، أن المحافظة جهزت 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة، منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتى أسيوط الجديدة وناصر الجديدة.

ولفت إلى أنه أصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وكل الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، وضمان تقديم أفضل نوع من الخدمات للمواطنين، وتقييم آداء المراكز والقائمين عليها، وحظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الإدارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والإدارات الخلفية (الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها)، فضلا عن تكثيف الإعلان عن بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg على الموقع الرسمى للمحافظة وكل وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص بجانب تفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وإعادة هيكلتها وتفرغ أعضائها تحت أشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كل المراكز من خلال الحملات الإسبوعية ومتابعة مؤشرات الأداء، فضلا عن قياس أداء القائمين على أداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين فى أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لتسهيل كل الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضى، لافتًا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.