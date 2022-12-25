رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار خطط الترويج للفرص الاستثمارية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 08:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة الخطط المقترحة للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وغيرها من الملفات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه التقى مجموعة من المستثمرين خلال عدة اجتماعات تم عقدها خلال الفترة الماضية، سواء المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة، أو المستثمرين الذين يرغبون في التوسع بمشروعاتهم القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل.

وقال حسام هيبة: هناك متابعة لملف الرخصة الذهبية؛ حيث من المخطط أن يتم الترويج لآلية الحصول على هذه الرخصة، كما سيتم متابعة من يحصلون على موافقات بها، حتى يتم دخول مشروعاتهم حيز التشغيل.. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأن يتم توجيه الدعوة لمسئولي جميع الجهات المختصة المتداخلة مع الرخصة الذهبية؛ بهدف توعيتهم بآليات وضوابط الحصول على هذه الرخصة، على أن يتم التنسيق والتعاون مع تلك الجهات لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات والترتيبات لعقد مؤتمر موسع للترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل؛ من أجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء ببدء الإعداد لخطة "طرق الأبواب" للصناديق الاستثمارية الكبيرة، وكبريات الشركات العالمية، وكذا كبار المستثمرين الأجانب؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وفي الوقت نفسه، أكد "هيبة" أنه يتم التنسيق حاليا بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية؛ من أجل العمل على توفير الاحتياجات المختلفة، كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية للترويج للفرص المتاحة بهذه الوزارات.