محافظ الإسكندرية يتابع الحركة المرورية والانتهاء من تصريف مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بجولة تفقدية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى تصريف مياه الأمطار الغزيرة التى سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة.





وأوضح الشريف - فى بيان اليوم- أن محافظة الإسكندرية تعرضت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لسقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتى وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى والمرور وجميع الجهات المختصة. وأكد "الشريف" أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد فى الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحى والصرف الصحى لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق. وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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