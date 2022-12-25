محافظ أسوان: ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ274 منفذا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعا استهلاكيا ومنفذا ومعرضا بجميع مراكز ومدن المحافظة.





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