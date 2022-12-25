شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين فى العالم بأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أهنئ إخوتى وأصدقائى الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربرى دكتور جاستن ويلبى، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين فى الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار فى كل مكان".

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