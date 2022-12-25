أسقف بنى مزار يزور ديوان عام محافظة المنيا

جدة - نرمين السيد - جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاركة المجتمعية ودور الكنيسة فيها، بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة التى بدأتها الدولة، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بترسيخ قيم ومبادئ المواطنة، وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، والحرص الدائم على إتمام الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس، والمبانى التابعة لها، فى إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لها.
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