جومانا مراد تتلقى عزاء والدها فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالدموع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - بدأ عزاء والد النجمة جومانا مراد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تستقبل جومانا مراد المعزيين بالدموع.

ونعت الفنانة جومانا مراد والدها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة".

وتابعت جومانا مراد: "أنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة واحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه".

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى "عملة نادرة"، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، بالإضافة إلى مسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جوما مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو "مفترق طرق".