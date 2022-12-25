«حياة بنت الكريمة» فرس عربى أصيل هدية لمؤسسة حياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن المفارقة أن والدة الفرس "حياة" تسمى "الكريمة" فى مفارقة لطيفة. وتعد هذه الهدية من أقيم الهدايا التى تم تقديمها لمؤسسة "حياة كريمة"، كنوع من التقدير للدور التنموى المهم، الذى تلعبه المؤسسة فى دعم تنفيذ ومتابعة المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، وسوف يتم استضافة الفرس "حياة كريمة"، فى مكان مخصص لها وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لما لها من رمزية هامة كهدية من أبناء محافظة شمال سيناء لمؤسسة "حياة كريمة".

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