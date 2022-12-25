البابا تواضروس يحاضر فى الدورة التدريبية للآباء الكهنة الجدد

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان مبادئ مهمة فى حياة الأب الكاهن، فى ختام الدورة التدريبية الخاصة بالآباء الكهنة الجدد، التى نظمها المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، بقيادة الدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد.





تأتى الدورة لمدة 6 أيام فى مركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وحضرها 48 من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال فترة صوم الميلاد، ويقضون حاليًا فترة 40 يومًا التالية للسيامة فى أديرة وادى النطرن.

وتناول قداسة البابا فى محاضرته 7 مبادئ أساسية فى خدمة الكاهن، وهى:

1- مفتاح القلوب هو المحبة.

2- الفكر القويم قائم على الكتاب المقدس.

3- احذر العدو المقيم (الذات).

4- التجديد احتياج دائم للخدمة.

5- كن جزءًا من امتداد ونمو الكنيسة المستمر.

6- كن دائمًا صاحب رؤية للمستقبل.

7- اعلم أن نهاية أمر خير من بدايته.

كما أدار قداسته حوارًا مع الآباء عن مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية، المفاهيم والأساليب العملية فى التدبير الكنسى والعمل المؤسسى فى الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم "الإدارة الرشيدة أو الحوكمة فى الكنيسة"، ومبادئ التنمية من المنظور المسيحى، ودور الأب الكاهن فى تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسى.

يذكر أن التدريب التأسيسى السادس للآباء الكهنة الجدد فى التدبير الكنسى، يأتى منذ أن أرساه قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث تم تنفيذه مع 5 مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بدءًا من عام 2018.

كما يأتى هذا التدريب تفعيلًا لتوصية السمينار الثامن للمجمع المقدس والذى انعقد فى شهر نوفمبر من 2021.