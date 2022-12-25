أخبار مصرية

من الإسكندرية لأسوان.. الداخلية تدفع بسيارات إغاثة على الطرق وقوات لسحب مياه الأمطار (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة، فقد قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

270cb779-052c-4116-8a35-8379a4f252de

وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق ، فضلاً عن تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق بمختلف المحافظات،كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

 كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار،  وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

0502daaf-bdfa-4312-8185-8bea8d963b60

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

 

b68d0c85-62f1-4ae8-9f24-b39db40251ce

 

d84a59e1-d5fe-4492-92fa-5c7e1771b31a

 

fb85172a-a0b9-4510-9b79-d6d6f0849823

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا