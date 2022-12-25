من الإسكندرية لأسوان.. الداخلية تدفع بسيارات إغاثة على الطرق وقوات لسحب مياه الأمطار (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة، فقد قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق ، فضلاً عن تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق بمختلف المحافظات،كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.