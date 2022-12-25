(حياة بنت الكريمة) اهداء قيم من أهل الكرم لمؤسسة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - في لفتة طيبة قام السيد ابراهيم العرجاني وشركة ابناء سيناء بإهداء مؤسسة حياة كريمة فرس عربي اصيل تسمى (حياة) وهي من اندر سلالات الخيول العربي في العالم، وجدير بالذكر ان والدة الفرس (حياة) تسمى (الكريمة) في مفارقة لطيفة .

وتعد هذة الهدية من اقيم الهدايا التي تم تقديمها لمؤسسة حياة كريمة كنوع من التقدير للدور التنموي المهم الذي تلعبه المؤسسة في دعم تنفيذ ومتابعة المباردة الرئاسية حياة كريمة، وسوف يتم استضافة الفرس (حياة كريمة) في مكان مخصص لها وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لما لها من رمزية هامة كهدية من ابناء محافظة شمال سيناء لمؤسسة حياة كريمة .