محمد شريف وعبد القادر وسافيو فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، عمرو السولية، على معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، ومحمد هاني.

ويستضيف الأهلى نظيره سموحة الليلة في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها، ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه أربعة أهداف، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سموحة مؤكدًا على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار اهتزاز شباك الفريق مثلما حدث في المباراتين الأخيرتين أمام فيوتشر وفاركو.

وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 12 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.