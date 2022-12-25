الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق وأمطار قد تصل لحد السيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية غدا الأثنين، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا،مما يؤدي إلي تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا في أول الليل بارد في أخرة على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأثنين أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء علي فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على شمال سيناء.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة علي فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبري وجنوب الوجة البحري علي فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشماال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغري 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجة.