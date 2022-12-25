محافظ القاهرة: تقديم كل التيسيرات لإقامة منافذ لتوفير السلع للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن المحافظة ستقدم كل التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمنع المغالاة غير المبررة فى الأسعار من بعض التجار.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأحد، مع رؤساء شعب المخابز واللحوم والدواجن والأسماك والحاصلات الزراعية والحبوب والبقالة والخضر والفاكهة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة؛ لبحث ترتيبات إقامة منافذ السلع وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة، بحضور أحمد الوسيمى نائب رئيس الغرفة.

وأشاد "عبدالعال"، بالتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدًا أنهم شريك أساسى وداعم فى كل الأزمات، منوهًا بأن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لضبط الأسعار.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المحافظة حاليًا بالإعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلًا رمضان"، وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها بكل أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، كما ستقوم الدولة بالتوسع فى إقامة أسواق الجملة لاتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم بسعر مخفض.

وأوضح أن الدولة أعطت مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع تنتهى أول يناير، كما سيتم وضع أسعار استرشادية للسلع بشكل عادل، مؤكدًا وجود رصيد كافٍ من السلع.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار، موجهًا رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة.