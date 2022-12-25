رئيس جامعة المنصورة يكرم الطفل المعجزة الأول عالميًا فى الحساب الذهنى

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ومنح رئيس الجامعة الطفل المعجزة درع الجامعة، بالإضافة إلى شهادة تقدير له لتميزه وفوزه المشرف فى البطولة، والتى رفع خلالها اسم مصر عاليا.
وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الطفل المعجزة يعد فخرا لمصر وليس الدقهلية أو المنصورة فقط، فقد تمكن من رفع اسم مصر عاليا فى بطولة دولية شارك فيها 325 متسابقا من 32 دولة على مستوى العالم، وتمكن من الفوز بالمركز الأول.
وأكد رئيس الجامعة دعمه الكامل للطفل عمر ذكى، معلنا عن توصيته بمنحه منحة مجانية من الجامعة للطفل إذا استمر فى تفوقه، والتحق فى المستقبل بجامعة المنصورة، كما سيتم مخاطبة أكاديمية البحث العلمى لاستثناء الطفل من شرط السن للالتحاق بجامعة الطفل بجامعة المنصورة، لتميزه ونبوغه العلمى.
وقدم رئيس الجامعة منحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة خلال الفترة من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023، كما قدم منحة اشتراك مجانى للطفل فى خدمات القرية الأولمبية لممارسة الرياضة التى يرغب بها.
كما ثمن جهود أسرته التى ساندته طول الفترة الماضية لتنمية موهبته حتى وصل إلى هذه المكانة، وتمكن من المشاركة فى تلك البطولات، وحصوله فى البطولة الأخيرة على المركز الأول ليكون نموذج للطفل المصرى العبقرى الذى يتحدى الصعوبات لتحقيق أهدافه من صغره.
فيما عبر الطفل عمر زكى عن سعادته، لتواجده فى رحاب جامعة المنصورة والتى يفتخر بها، مؤكدا أنه سعيد جدا بتكريم الدكتور شريف خاطر له، حيث أنه فخر له أن يكرم من الصرح التعليمى العملاق.
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