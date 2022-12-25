المطران شيحان: نشكر الله على بلدنا مصر وإسهامات السيسى فى البناء والتنمية

جدة - نرمين السيد - ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، القداس الاحتفالى لعيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية مار يوسف المارونية، بالظاهر.





شاركه فى الصلاة الخورى نبيل هب الريح، والخورى جوزيف طيرة، والخورى جورج خطار، بمصاحبة جوقة القديس يوسف، التى أنشدت ترانيم الميلاد. وقال المطران شيحان، خلال عظة بالعيد، إن مشهد المغارة وشجرة الميلاد هما دعوة لعيش ميلاد مختلف فى الحفاظ على البيئة وجمال الطبيعة، ولم يكن عبثًا أن يُعقد مؤتمر المناخ فى مصر، ويجتمع رؤساء العالم مع كل القيادات السياسية والوطنية والاقتصادية حتى الكنسية والشبابية ليتدارسوا أهمية المناخ والطبيعة، كما البيئة التى هى من صنع الله الخالق، ونشكر الله على بلدنا مصر، الذى استضاف هذا المؤتمر، كما نشكر القيادات الحكومية والرسمية التى اهتمت ونظمت ليكون كل شيء فى المستوى العالمى والحضارى. وأضاف شيحان، باسم صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى وباسم إيبارشيتنا المارونية فى مصر والسودان مع الآباء الأفاضل وجماعة المؤمنين، بل باسمنا، نتقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة وجميع القيادات السياسية والروحية والمدنية بأصدق التمنيات، والدعاء لهم بمزيد من البناء والتقدم لخدمة الوطن والمواطن المصرى.. وليرافقنا جميعًا فرح وسلام ميلاد الرب يسوع، منشدين التحية الميلادية، ولد المسيح، هللويا".

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