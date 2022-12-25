عاجل- الأرصاد: سحب رعدية على بورسعيد.. واستمرار سقوط الأمطار فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه يتوقع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى، وأن تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.

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