وزير النقل يتفقد مواقع عمل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع "أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبو سمبل"؛ لمتابعة التقدم فى معدلات التنفيذ فى المسافة من سوهاج حتى محطة المنيا، بطول حوالى 245 كم والتى تشمل 11 محطة.





وشملت الجولة التفقدية لوزير النقل، مواقع 11 محطة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع 3 محطات للقطارات السريعة، وهى "المنيا - أسيوط – سوهاج"، و8 محطات للقطارات الإقليمية، هى "أبو قرقاص- ملوى - ديروط - القوصية - منفلوط - أبو تيج - الغنايم جهينة".

ووجّه كامل الوزير، بدراسة الحركة المرورية فى المنطقة، وتكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقًا للجدول المخطط، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار داخل حرم الطريق الغربى وأن تكون المحطات بقرب الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل؛ لخدمة سكان محافظات الصعيد وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية تيسيرًا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

كما تفقد الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق "الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار / البويطى وديروط / الفرافرة".

وأكد وزير النقل، أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات الوطنية المتخصصة، وتتولى الشركة الألمانية الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائى السريع منظومة صديقة للبيئة تشمل 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة الصعيد، وستغطى أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة.

وتعد السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /ساعة، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.