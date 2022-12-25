كل القيادات في الشارع.. معدات الشفط تسحب تراكمات الأمطار في الإسكندرية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:32 مساءً - تشهد شوارع الإسكندرية انتشارا لسيارات ومعدات شفط مياه الأمطار بالتزامن مع سقوطها على عدة مناطق، وتواصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع كافة رؤساء الأحياء، الذي وجه بتكثيف الجهود، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لرفع تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والمحاور لمنع إعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء إجراءات قيام العاملين بتصريف مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من الشوارع الجانبية، بعد تعرض المحافظ لأمطار غزيرة فجر اليوم استمرت لساعات نتج عنها تجمعات لمياة الأمطار في أماكن متفرقة.