الأرصاد: طقس الغد أمطار رعدية على عدد من المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:31 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاثنين ،حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و على السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا في اول الليل بارد في اخره على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء علي فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على شمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبري و جنوب الوجة البحري علي فترات متقطعة،ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشماال الصعيد علي فترات متقطعة.

و تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة،وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغري 14 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 23 للعظمى والصغرى 14،وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10