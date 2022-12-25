المحافظون يهنئون الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - زار محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأحد، كنيسة القديس بطرس بطنطا، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط الكاثوليك، وكان فى استقباله راعى الكنيسة وكنيسة سانت تريز بالمحلة الكبرى، الأب صاموئيل جرجس، مؤكدا حرصه الشديد على مشاركة الأخوة الأقباط فرحة العيد.





وقال رحمى إننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته، تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا أن يديم الله على مصر السلام والمحبة والازدهار.

ومن جانبه أعرب الأب صاموئيل جرجس عن سعادته البالغة بزيارة المحافظ، ورغبته فى مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، والتى تعكس بدورها لحمة النسيج الوطنى لأبناء المحافظة.

وفى السياق ذاته زارت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالها وكيل البطريرك بالأسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة والقنطرة شرق نيافة المطران ناركيسيوس وراعى كنيسة الروم الأرثوذكس الأب بندليمون.

وقدمت عوض التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادى الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، والذى يجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يدا واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هى السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل، معربة عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وأهلها بالخير والرخاء ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى الإسماعيلية قام محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، ونائب المحافظ المهندس أحمد عصام الدين، والسكرتير العام للمحافظة محمد أنيس، والمطران الشرفى للكنيسة الكاثوليكية الأنبا مكاريوس توفيق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلى بيت العائلة المصرية، بتقديم التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية الأنبا دانيال لطفى؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الإسماعيلية.

وقدم الوفد التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لمصرنا الحبيبة مزيد من التقدم والازدهار وأن ينعم شعبها العظيم بالسلام والأمن الدائم.