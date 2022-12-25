جامعة القاهرة تستعد لامتحانات منتصف العام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة القاهرة، أعلنت أن الامتحانات تعتمد على نظام البابل شيت، مع تخصيص 10% من الدرجة لسؤال مقالى.

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات منتصف العام.

يذكر أن جامعة القاهرة قالت في بيان لها، إن الامتحانات تعقد على 3 فترات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، بالإضافة إلى مراعاة أعياد المسيحيين عند وضع الجداول.