جامعة القاهرة تستعد لامتحانات منتصف العام (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة القاهرة، أعلنت أن الامتحانات تعتمد على نظام البابل شيت، مع تخصيص 10% من الدرجة لسؤال مقالى.
ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات منتصف العام.
يذكر أن جامعة القاهرة قالت في بيان لها، إن الامتحانات تعقد على 3 فترات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، بالإضافة إلى مراعاة أعياد المسيحيين عند وضع الجداول.
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