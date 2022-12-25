القوى العاملة تستعيد مستحقات 180 عاملًا مصريًا بعد مغادرتهم الأردن

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعاصمة الأردن عمان، تابع مع مسئولى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، عملية تحويل القائمة الـ107 من مستحقات الضمان الاجتماعى، لنحو 180 عاملًا مصريًا، غادروا عمان نهائيًا، وذلك استكمالًا لما تم تحويله سابقًا.





وناشد الملحق العمالى بالأردن، أسامة إبراهيم محمد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة الفيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأضاف أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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