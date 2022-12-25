حدث فى 8 ساعات| بدء الإفراج عن البضائع بالموانئ وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - شهدت مصر العديد من الأحداث المهمة صباح اليوم الأحد وحتى منتصف اليوم، إذ أعلن مجلس الوزراء بدء الترتيبات للإفراج عن البضائع بالموانئ، بجانب تأثير قرارات البنك المركزى على سعر الدولار وانخفاضه فى السوق السوداء.





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