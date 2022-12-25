الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة.. وسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأرصاد، أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة مع احتمالية سقوط المزيد من الأمطار على باقى أنحاء القاهرة خلال الساعات المقبلة.
وتابعت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة نسبيا على كل الأنحاء الشمالية بسبب تكاثر السحب، حيث تنخفض درجة الحرارة على القاهرة والإسكندرية.
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