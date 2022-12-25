السفير المصرى بالمنامة يلتقى وزير الصناعة والتجارة البحرينى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى البحرين، عبد الله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحرينى، حيث شهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التبادل التجارى والتعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين، على ضوء نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى البحرين يومى 28 و29 يونيو 2022، وكذا مُناقشة أفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بالقطاع الصناعى فى إطار الشراكة الرباعية التكاملية الصناعية بين مصر والبحرين والأردن والإمارات.





أكد الوزير فخرو، اهتمام بلاده بتعميق وتطوير التعاون الاقتصادى مع مصر فى شتى القطاعات، بما يعكس العلاقات السياسية الوطيدة بين القيادتين السياسيتين، وعلاقات المحبة والتعاون بين الشعبين الشقيقين. من جانبه، استعرض السفير شعبان، آخر التطورات بملفى التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى بين البلدين، خاصة ما شهدته الأعوام الأخيرة من تنويع لسلع ومنتجات الميزان التجارى، وكذا زيادة الاستثمارات البحرينية فى مصر، ونمو الاستثمارات المصرية بالبحرين، اتساقاً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية وشقيقه جلالة ملك البحرين بضرورة العمل على تعميق العلاقات الاقتصادية وتنويعها، بما يُثرى العلاقات الثُنائية ويعود بمردود ملموس على الشعبين الشقيقين.

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