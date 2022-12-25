جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2023، ونص القرار ببدء الأوكازيون فى السادس من فبراير 2023، ولمدة شهر.





وألزم القرار الصادر، الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول على إذن ‏مُسبق من مديرية التموين الواقعة فى دائرتهم، كما أكد المصيلحى فى القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلى الذى كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية. وصرح أحمد ‏كمال، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التى توجد ‏على السلع، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التى تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضًا، مطالبًا المحال ‏التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول فى موسم التصفية، ومن المتوقع أن يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارًا من 6 فبراير المقبل ولمدة شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.