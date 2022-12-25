البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بالكريسماس

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جدة - نرمين السيد - كان قداسة البابا قد زار مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوى بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسى، وكان فى استقباله قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية، وسفير اليونان وبعض المطارنة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد.
ورحب غبطة البطريرك بقداسة البابا والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لزيارة قداسته وتهنئته.
تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس رامى رزق من سكرتارية قداسة البابا.
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