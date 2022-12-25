رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بجهود مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى، بجهود مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنها من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية، ونجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى ختام مؤسسة "حياة كريمة" ندواتها التوعوية التثقيفية فى كليات ومعاهد جامعة كفرالشيخ ، خلال الفصل الدراسى الأول تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الأحد - الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأوضح دسوقى أن الجامعة تعمل على تعزيز الوعى وبناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية التى تشارك الجامعة فى تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة طلابها فى العمل التطوعى بالمشروع القومى "حياة كريمة" فضلا عن القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أنه يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق زيارات ميدانية للطلاب والطالبات بمختلف كليات ومعاهد الجامعة إلى مواقع عمل المشروعات القومية الكبرى للتعرف على الجهود المبذولة ومعدلات، حجم الإنجازات التى تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصرى والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية دورية أسبوعيا شارك فيها 100 طالب وطالبة إلى مركز مطوبس، مجمع الخدمات الزراعية والخدمات البيطرية ومتابعة الأعمال التى تمت بالوحدات الصحية، ووحدات الصرف الصحى، والخدمات التى قدمت للمواطنين فى الأحوال المدنية.

وقدم أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومنسقو المبادرة خلال ندواتهم عرضًا عن المبادرة الرئاسية يُوضح عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة وخصوصا فى قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، وهدفها فى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة من خلال توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادى للأهالى، وإقامة المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لخدمة المواطنين، كما تم الرد على استفسارات الطلاب فيما يخص أعمال المبادرة وأيضا كيفية الانضمام إلى فريق المتطوعين.